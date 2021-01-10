Пенс посетит инаугурацию Байдена 20 января

Вице-президент США Майк Пенс 20 января будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источник.

Ранее сам Байден пригласил Пенса на свою инаугурацию. При этом он обрадовался решению действующего президента Дональда Трампа не посещать его инаугурацию.

До этого сообщалось, что представители Демократической партии США подготовили проект документа об импичменте Трампа «за подстрекательство к мятежу».

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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