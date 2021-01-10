Действующий президент США Дональд Трамп «сожалеет» о своем согласии на мирную передачу власти. Об этом сообщает New York Times.

«За закрытыми дверями он дал понять, что не уйдет в отставку, и выразил сожаление по поводу того, что в четверг выпустил видео, в котором говорится о мирной передаче власти и осуждается насилие в Капитолии, которое он подстрекал накануне», — говорится в сообщении.

Ранее помощник действующего президента США по коммуникациям в соцсетях Дэниел Скавино опубликовал в своем Twitter заявление Дональда Трампа о готовности к мирной передаче власти.

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