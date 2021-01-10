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Новости политики

Лукашенко признался в отсутствии друзей кроме Путина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помимо президента России Владимира Путина у него нет других друзей. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — сказал Лукашенко.

На вопрос о том, есть ли у него еще друзья, Лукашенко ответил отрицательно. При этом он счел этот вопрос тяжелым.

«Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», — заявил Лукашенко.

При этом глава государства отметил, что у него «очень много противников».

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