Лукашенко рассказал о цели антибелорусских санкций Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель введения западных санкций в отношении Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что правительства стран, которые вводили ограничительные меры, планируют добраться до России.

«Поэтому имейте в виду — следующие будете вы (Россия. — прим. «Газеты.Ru»). Поэтому вы не расслабляйтесь», — добавил Лукашенко.

Ранее США расширили санкционный список против Белоруссии. Новые ограничения запрещают любые имущественные и финансовые отношения с республиканским ЦИК и рядом силовых подразделений. Также Госдеп ввел против них визовые ограничения. США обвинили их в содействии фальсификации президентских выборов и репрессиях оппозиции.

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