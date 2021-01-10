Лукашенко пошутил о звонке Путину во время интервью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» в шутку предложил ведущей соединить ее с главой РФ Владимиром Путиным.

Интервью проходило в кабинете главы республики. Журналистка спросила Лукашенко, разговаривает ли он по рабочему телефону с Путиным, на что политик предложил позвонить своему коллеге. Однако в итоге было решено не отвлекать президента России и проверку связи провести с секретарем Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин его единственный друг. «Я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — сказал Лукашенко. На вопрос о том, есть ли у него еще друзья, политик ответил отрицательно.

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