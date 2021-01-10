Референдум по выбору формы правления в Киргизии признан состоявшимся

Явка на референдуме по выбору формы правления в Киргизии превысила 30%. Это означает, что голосование состоялось, следует из данных ЦИК республики.

По состоянию на 18.00 (15.00 мск) на референдуме поучаствовали 1 178 656 человек или 33,08% избирателей. До конца голосования осталось два часа, избирательные участки закроются в 20.00 (17.00 мск).

В Киргизии проходят досрочные выборы президента страны. Одновременно граждане республики голосуют на референдуме о форме правления в стране. Избиратели выбирают между президентской и парламентской формами правления или же вариантом «против всех».

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