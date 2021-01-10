Демократ назвал дату представления статей об импичменте Трампа

Демократ Джеймс Клайберн заявил, что статьи об импичменте президента США Дональда Трампа могут быть опубликованы в Палате представителей во вторник или среду, передает Reuters.

По его словам, статьи представят на следующей неделе, скорее всего, 12 или 13 января.

«Я думаю, что они будут составлены завтра (понедельник, 11 января)», — добавил Клайберн.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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