ЦИК Киргизии: 80% проголосовавших поддержали президентскую форму правления

Больше 80% проголосовавших на референдуме поддержали президентскую форму правления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Киргизии.

По результатам обработки 50% бюллетеней, за президентскую форму правления высказались 81,4% избирателей.

В Киргизии проходят досрочные выборы президента страны. Одновременно граждане республики голосуют на референдуме о форме правления в стране. Избиратели выбирают между президентской и парламентской формами правления или же вариантом «против всех».

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