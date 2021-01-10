СМИ: Трамп призывает Конгресс препятствовать импичменту

Президент США Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер призывают своих союзников в Конгрессе препятствовать возможному импичменту, раскритиковав это предложение в социальных сетях. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, не ясно, принесет ли это успех. Отмечается, что в настоящий момент в основном звучат призывы демократов об отстранении главы государства от должности.

Тем не менее, некоторые политики выступают против импичмента.

«Импичмент президента за 12 дней до завершения его срока только углубит раскол нашей страны», — приводятся слова лидера республиканского меньшинства нижней палаты Кевина Маккарти.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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