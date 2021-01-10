Явка на выборах в Киргизии составила 38,63%

На выборах президента Киргизии проголосовали 38,63% избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК республики Нуржан Шайдалбекова, пишет ТАСС.

По результатам обработки данных с 96,65% участков, Садыр Жапаров побеждает в первом туре, набирая 79,25% голосов.

В Киргизии проходят досрочные выборы президента страны. Одновременно граждане республики голосуют на референдуме о форме правления в стране. Избиратели выбирают между президентской и парламентской формами правления или же вариантом «против всех».

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