Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за три года

Побеждающий на президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров пообещал вывести страну из кризиса за два-три года. Об этом пишет ТАСС.

«Республика находится в тяжелейшем положении. Но мы выведем ее из кризиса в течение ближайших двух-трех лет», — сказал политик.

Жапаров также подчеркнул, что не допустит в стране политических гонений, в том числе на своих оппонентов.

По результатам обработки данных с 96,65% участков, Садыр Жапаров побеждает в первом туре, набирая 79,25% голосов.

В Киргизии проходят досрочные выборы президента страны. Одновременно граждане республики голосуют на референдуме о форме правления в стране. Избиратели выбирают между президентской и парламентской формами правления или же вариантом «против всех».

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