Побеждающий на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров считает Россию главным союзником республики. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия - наш стратегический партнер, мы союзники... После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами. Россия остается главным союзником», — заявил Жапаров.

По результатам обработки данных с 96,65% участков, Садыр Жапаров побеждает в первом туре, набирая 79,25% голосов.

В Киргизии проходят досрочные выборы президента страны. Одновременно граждане республики голосуют на референдуме о форме правления в стране. Избиратели выбирают между президентской и парламентской формами правления или же вариантом «против всех».

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