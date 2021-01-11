В ООН назвали две проблемы, мешающие прекращению огня в мире

| Бернст Ю.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что основными препятствиями для установления режима прекращения огня во всем мире являются дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, вмешивающихся в конфликты, передает РИА «Новости».

«На нашем пути к миру и глобальному прекращению огня есть две основные сложности. Первая — недостаток доверия ... Это препятствие, мешающее объединять людей, договариваться и останавливать конфликт. И вторая — деструктивные силы», — сказал Гутерреш.

Он уточнил, что большая часть вооруженных конфликтов в мире в настоящее время являются внутренними. При этом, по словам Гуттереша, множество других стран вовлекаются во внутренние конфликты других стран, осложняя ситуацию.

Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира и сосредоточиться на борьбе с пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики

— Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению