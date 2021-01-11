| Бернст Ю.

Родная сестра 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша — старшего Нэнси Эллис Буш умерла на 95-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, пишет газета The New York Times со ссылкой на ее сына.

Он рассказал, что его мать скончалась в доме престарелых в штате Массачусетс из-за осложнений после инфицирования COVID-19. По словам сына, в последние дни состояние Нэнси Эллис Буш значительно ухудшилось.

30 декабря она была госпитализирована с повышенной температурой, тест выявил у нее коронавирус, пишет издание.

Родная сестра Джорджа Буша — старшего была одной из пяти детей в семье и единственной дочкой. Она активно занималась агитацией в поддержку сначала своего брата, а позднее племянника. Буш — старший умер так же на 95-м году жизни в 2018 году.