Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти

| Бернст Ю.

Палата представителей Соединенных Штатов призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси. Ее слова передает РИА «Новости».

11 января лидер большинства в палате представителей Стени Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина, сказала Пелоси.

«Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности», — заявила спикер палаты, уточнив, что после этого Пенс немедленно начнет исполнять обязанности президента.

Палата представителей США дала Пенсу 24 часа на ответ. После этого документ об импичменте Трампа вынесут на пленарное заседание 12 января, отметила Пелоси.

«Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим», — заключила политик.

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Во время беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пенс может отстранить Трампа от власти

— CNN обнародовал мнение Пенса насчет отстранения Трампа от власти

— СМИ: Трамп призывает Конгресс препятствовать импичменту