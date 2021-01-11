Итоговая явка на выборах президента Киргизии составила 39,75%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком республики.
По данным с 98% участков, лидирует Садыр Жапаров с 79,2% голосов.
Итоговая явка избирателей на референдуме по определению формы правления в Киргизии составила 39,88%. После обработки 97% бюллетеней, 81% жителей страны предпочли президентскую форму правления парламентской.
10 января в Киргизии прошли досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления в республике.
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