Горбачев предложил напомнить Байдену о недопустимости ядерной войны

| Бернст Ю.

Экс-глава Советского Союза Михаил Горбачев считает, что России с приходом к власти в Соединенных Штатах новой администрации Джо Байдена стоит возобновить свое предложение с тем, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны, закрепленную в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве, передает РИА «Новости».

Горбачев отметил, что итоги первой — женевской — встречи с американским президентом Рональдом Рейганом в 1985 году до сих пор актуальны.

Главный вывод тех переговоров: ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не должны стремиться к военному превосходству, напомнил бывший советский лидер.

По его словам, Москва недавно предлагала Вашингтону подтвердить эту формулу и новой администрации США «стоило бы возобновить это предложение».

Летом 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ тревожит двухгодичный отказ США переподтвердить данный принцип.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Половина россиян ощущает угрозу ядерной войны

— Песков рассказал, что спасает мир от ядерной войны