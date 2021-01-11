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Новости политики

В ШОС президентские выборы в Киргизии признали свободными и демократичными

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Досрочные выборы главы государства в Киргизии и референдум по форме правления соответствовали законодательству республики, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. Об этом пишет ТАСС.

«Миссия заявляет, что досрочные выборы Кыргызской Республики и референдум по определению формы правления Кыргызской Республики прошли в соответствии с действующим законодательством и принятыми на себя республикой международными обязательствами», — сказал Норов.

Генсек подчеркнул, что наблюдатели не зафиксировали нарушений, а голосование было открытым, свободным и легитимным.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, после обработки 98% участков Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших.

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