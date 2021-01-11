ОДКБ не зафиксировала нарушений на парламентских выборах в Казахстане

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) не зафиксировали нарушений на выборах в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана. Об этом заявил глава миссии - заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов, пишет ТАСС,

«На тех участках, которые мы посетили, никаких нарушений зафиксировано не было», — сказал Умаханов.

Он также подчеркнул, что выборы были организованы на высоком уровне с использованием технических новшеств, например, прозрачных урн и отсутствия передних шторок в кабинках для голосования.

11 января в Казахстане прошли парламентские выборы. В них приняли участие пять партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») и партия «Адал» («Честность»). По предварительным данным, «Нур Отан» набрала 72% голосов.

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