Глава правящей партии Грузии Иванишвили объявил, что уходит из политики

Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики. Об этом сообщается в его письме, которое партия опубликовала в Facebook.

«Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни», — написал Иванишвили.

«Грузинская мечта» была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежит 89 из 150 мест в парламенте.

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