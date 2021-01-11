Горбачев призвал Россию и США скорректировать военные доктрины

Россия и США должны корректировать свои военные доктрины в сторону неприменения ядерного оружия первыми, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом пишет РИА «Новости».
Горбачев подчеркнул, что ранее неоднократно встречался с избранным президентом США Джо Байденом, который, будучи сенатором, поддерживал договоренности между Москвой и Вашингтоном по ядерному разоружению, а после поддержал договор СНВ-3 в статусе вице-президента.
По словам бывшего советского лидера, продление договора СНВ-3 станет лишь первым шагом.
«Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит», — сказал Горбачев.
Политик также подчеркнул, что в переговорах должны участвовать и другие ядерные державы.
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