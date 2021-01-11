Иванишвили извинился перед теми, кто ожидал от него большего

Глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, ранее объявивший о своем уходе из политики, извинился перед теми, кто ожидал от него большего, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что правительство «Грузинской мечты» сделало практически все возможное, я хотел бы искренне извиниться перед теми, кто ожидал от нас большего, ожидал более быстрого улучшения экономического положения и был разочарован», — отмечается в обращении политика к народу.

При этом он признался, что ушел из политики, потому что выполнил свою миссию, «сформировав надежную команду и достигнув целей». Также Иванишвили отметил, что через несколько недель ему исполнится 65 лет, это тоже повлияло на его решение. Политик пояснил, что его решение продиктовано идеей продвижения молодежи.

Иванишвили добавил, что по итогам восьмилетнего правления «Грузинской мечты» в республике сократилась бедность, установились мир, открытая и плюралистическая демократия со свободным общественным и информационным пространством, парламентское правление и тд.

Он также добавил, что пришел в политику в 2011 году с целью выполнить две задачи: завершить режим бывшего президента Михаила Саакашвили путем выборов и направить Грузию по евроатлантическому курсу, выбранному народом.

«В итоге обе задачи были выполнены успешно», — написал Иванишвили.

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