Лукашенко заявил о развитии демократии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашеко заявил, что в республике нормально развиваются демократические процессы, в отличие от Запада. Об этом пишет агентство «БелТА».

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в этом состоит главная причина недовольства некоторых европейских политиков ситуацией в Белоруссии.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.

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