Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры в Кремле

Главы государств России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян проводят в Кремле переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости».

Алиев и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января.

В Армении оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит Пашиняна. Полицейские задержали одного из митингующих, но через час отпустили его.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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