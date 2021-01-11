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Новости политики

МИД Украины пригласил Россию на саммит по Крыму

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил российских представителей на саммит «крымской платформы». Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель».

Кулеба заявил, что приглашает российских представителей, потому что Украине нужен переговорный процесс по возвращению Крыма.

«В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними (с Россией) обсуждать не будем», — сказал Кулеба.

Министр считает, что тема Крыма должна быть для Москвы «адской, а не священной».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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