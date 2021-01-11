Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву на переговоры

Президент России Владимир Путин заявил, что признателен армянскому и азербайджанскому коллегам Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву за приезд в Москву на переговоры по непризнанному Нагорному Карабаху. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я очень рад приветствовать вас в Москве и признателен вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого 2020 года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе», — сказал Путин.

Алиев и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января.

В Армении оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит Пашиняна. Полицейские задержали одного из митингующих, но через час отпустили его.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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