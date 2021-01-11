Палата представителей США представила текст резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте американского президента Дональда Трампа. Документ опубликован на сайте CNN.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. По мнению авторов инициативы, глава государства показал своим поведением в день беспорядков у Конгресса США, что «он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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