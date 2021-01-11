Путин подвел итоги трехсторонних переговоров по Карабаху

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года

Путин подвел итоги трехсторонних переговоров по Карабаху

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Президент России Владимир Путин подвел итоги встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его слова приводит РИА «Новости».

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», — заявил он.

Президент уточнил, что речь идет о конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктуры в Карабахе. Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.

Также Путин отметил, что условия соглашения по Карабаху, в целом, соблюдаются.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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