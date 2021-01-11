США ввели санкции против семи граждан и четырех информационных ресурсов Украины

Минфин США ввел санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, под санкции попали Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Кроме того, в «черный список» были внесены ресурсы ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик».

Уточняется, что эти физические и юридические лица связаны с «российской кампанией по дезинформации американских граждан». Речь идет о «сети иностранного влияния», к которой причастен украинский парламентарий Андрей Деркач.

В сентябре 2020 года Деркача признали в США российским агентом и ввели против него санкции.

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