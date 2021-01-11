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Новости политики

Алиев: война в Карабахе осталась в прошлом

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Конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом, заявил президент Азербайджана Ильхама Алиев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как Владимир Владимирович (Путин) один раз сказал, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем», — сказал Алиев по итогам трехсторонних переговоров в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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