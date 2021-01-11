Импичмент Трампа поддержало достаточное для его утверждения число конгрессменов

Резолюцию об импичменте действующего президента США Дональда Трампа поддержали по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов, сообщает газета Politico.

Как отмечает издание, этого числа достаточно, чтобы резолюция была утверждена при проведении голосования в Палате представителей Конгресса США.

Ранее была обнародована резолюция об импичменте Трампа, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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