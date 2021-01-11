Западные страны проигрывают России борьбу за Украину, пишет американский журнал The National Interest.

Как отмечает издание, причиной этому, во-первых, стала практика «внешнего управления». Киев переуступил суверенитет Западу, что вызывало возмущение даже на самом высоком уровне власти на Украине.

Послы стран «Большой семерки» все чаще вмешиваются в политику страны и влияют на принятие важных решений, например, на отказ покупать российскую вакцину от коронавируса, пишет СМИ.

Кроме того, большую роль сыграла политическая неопытность президента Владимира Зеленского, который продолжил курс на украинизацию населения. Это оттолкнуло от него русскоязычный электорат юга и востока Украины, который привел его к власти.

Несмотря на все усилия Запада, «пророссийская» партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самым популярным политическим объединением на Украине, отмечает журнал.

Автор материала утверждает, что США должны признать провальность своей политики на Украине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай — противник, Россия — враг: в Совфеде предсказали отношения с США при Байдене

— Три проблемы: в Совфеде определили вызовы для России на год

— США ввели санкции против украинских врагов Байдена