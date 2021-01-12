Куба ответила на включение в список США стран-спонсоров терроризма

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья прокомментировал решение США по включению страны в список стран-спонсоров терроризма. Об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал действия администрации президента США Дональда Трампа «лицемерными» и «циничными».

«Политический оппортунизм этой акции признается всеми, кто искренне озабочен бедствием терроризма и его жертвами», — написал Парилья.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил решение администрации включила Кубу в список стран, которые считаются государственными спонсорами терроризма.

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