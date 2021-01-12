Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он направил городу федеральную помощь для обеспечения порядка на фоне подготовки к инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января.

Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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