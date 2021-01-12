Республиканцы могут внести резолюцию с порицанием Трампа в палату представителей США

Конгрессмен-республиканец Том Рид заявил о том, что его однопартийцы собираются внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом он заявил в своей статье для The New York Times.

Он уточнил, что соответствующий документ может быть внесен на фоне беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия 6 января.

Конгрессмен добавил, что собирается присоединиться к своем коллегам во вторник, 12 января.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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