Перенесшая рак конгрессвумен заболела COVID-19 при штурме Капитолия

Член палаты представителей Конгресса США Бонни Уотсон Колман заразилась коронавирусной инфекцией во время пребывания в комнате для эвакуации с другими депутатами без масок в ходе штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление конгрессвумен.

75-летняя Колман ранее излечилась от рака, то есть она входит в группу особо высокого риска по коронавирусу.

«Я получила позитивный результат теста на COVID-19, сейчас я отдыхаю дома. Я испытываю мягкие симптомы, как при простуде», — сказала депутат, отметив, что у нее хорошее настроение и она намерена продолжить работать от имени своих избирателей.

Десятки членов конгресса переболели коронавирусом, один избранный член палаты представителей умер от COVID-19 еще до присяги.

Ранее лечащий врач Капитолия Брайан Мойнихан сообщал членам палаты представителей, что один из них заразился коронавирусом, и призвал их пройти тестирование. При этом он не уточнял, кто именно подхватил вирус.

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирус выявили у конгрессмена, прятавшегося с коллегами при штурме Капитолия