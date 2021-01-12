Лукашенко поручил подготовить ответ на «бандитские» санкции Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить симметричный ответ на санкции со стороны Запада, сообщает «БелТА».

Глава государства назвал санкции, под которые попали некоторые белорусские предприятия, «бандитскими» и поручил заняться подготовкой ответа на уровне правительства, указано в сообщении.

Ранее США и Евросоюз ввели санкции против белорусских официальных лиц в связи с событиями в стране.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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