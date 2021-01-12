Нетаньяху удалил совместную фотографию с Трампом в Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил фотографию на обложке на своей странице в Twitter, где он был снят с действующим президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что долгое время аккаунт премьера украшало фото с ним и Трампом, сделанное во время встречи в Белом доме. Во вторник, 12 января, на обложке страницы появилась фотография с изображением Нетаньяху, которому делают прививку от коронавирусной инфекции. Под постом опубликована запись: «Граждане Израиля, возвращаемся к жизни».

Вторую дозу вакцины от компании Pfizer израильский лидер получил в субботу, 9 января. Никаких специальных комментариев относительно замены фотографии не последовало.

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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