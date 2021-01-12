Российские медики посетили Пашиняна и Алиева до их приезда в Москву

Российские медики вылетали к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну перед тем, как они прибыли в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 11 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсантъ».

При этом представитель Кремля не назвал цель поездки врачей, сославшись на то, что он в отпуске до 16 января.

В начале января текущего года пресс-служба армянского премьера сообщала, что Пашинян ушел на самоизоляцию «из-за эпидемиологической ситуации» в стране.

Переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана состоялись 11 января по инициативе Путина в Москве. Стороны обсудили выполнение принятых 9 ноября мер урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, а также дальнейшие шаги по решению оставшихся проблем.

По итогам встречи было принято заявление о Карабахе, согласно которому будет создана рабочая группа на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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