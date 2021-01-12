Впервые в истории Египта женщина возглавила открытие парламентской сессии

Впервые в истории Египта женщина возглавила открытие новой сессии Палаты представителей — нижней палаты парламента страны. Об этом сообщил телеканал ExtraNews.

Отмечается, что 83-летняя Фарида аш-Шубаши стала председательницей заседания на правах ее старшего члена. Во вторник, 12 декабря, прошла церемония принесения депутатами присяги.

«Горжусь тем, что я — старший член парламента… Спасибо всем, кто верил в меня, спасибо политическому руководству, благодаря которому египетская женщина вновь обрела свою роль», — сказала аш-Шубаши.

Выборы в нижнюю палату парламента Египта прошли в два этапа в октябре — ноябре 2020 года. На выборах избирались 568 депутатов, из них половина — по закрытым спискам. Еще 28 членов нижней палаты назначил президент страны.