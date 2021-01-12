Политические советники лидеров «нормандской четверки» ведут переговоры в Берлине

Переговоры представителей лидеров «нормандской четверки» начались в Берлине во вторник, 12 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Германии.
Отмечается, что встреча проходит в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников, РФ представляет заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Козак.
По данным российского посольства, в ходе переговоров будет обсуждена реализация итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта в Донбассе.
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