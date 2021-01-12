Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Политические советники лидеров «нормандской четверки» ведут переговоры в Берлине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Переговоры представителей лидеров «нормандской четверки» начались в Берлине во вторник, 12 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Германии.

Отмечается, что встреча проходит в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников, РФ представляет заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Козак.

По данным российского посольства, в ходе переговоров будет обсуждена реализация итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта в Донбассе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Киев никто спрашивать не будет»: что будет с Донбассом в 2021 году

Песков: Париж и Берлин разочарованы Киевом в реализации Минских соглашений

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.