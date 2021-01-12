Посол: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ

США требовали вернуть верификационные механизмы времен Холодной войны при обсуждении условий продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

«Вашингтон пошел по пути навязывания неприемлемых условий для продления соглашения. Например, коллеги настаивали на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны», — сказал Антонов.

Также посол подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контроля за соблюдением договоренностей.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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