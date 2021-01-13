Постпред США при ООН отменил первый за десятилетия визит на Тайвань

| Бернст Ю.

Первый за последние десятилетия визит постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт на Тайвань отменен. Об этом сообщает центральное информационное агентство острова со ссылкой на представителя Тайваня в США Сяо Биким.

Визит должен был состояться 13-15 января.

Решение об отмене визита принято по инициативе Госдепартамента США, сообщает агентство.

Крафт планировала встретиться с руководством острова и выступить в Институте дипломатии и международных отношений. Против ее визита решительно выступила КНР, которая рассматривает Тайвань как неотъемлемую части китайской территории.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В последние месяцы Белый дом значительно активизировал контакты с Тайванем. На остров совершили визиты ряд американских высокопоставленных официальных лиц, вызвавшие протесты Пекина.

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