Пенс отказался отстранять Трампа от власти

| Бернст Ю.

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс отказался отстранять действующего главу государства Дональда Трампа от власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Белого дома к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Ранее она призвала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить Трампа от власти.

«Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», — ответил вице-президент.

Он обратил внимание на то, что от срока президента остается всего восемь дней, поэтому это не время для импичмента. Задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент, отметил Пенс.

Он призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации. Вице-президент также заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Демократы в Конгрессе призвали Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется — вынести Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к восстанию.

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