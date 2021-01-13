Палата представителей одобрила резолюцию с призывом отстранить Трампа от власти

| Бернст Ю.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции, передает ТАСС.

Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси неоднократно призывала вице-президента отреагировать после одобрения данной резолюции.

Однако Пенс заявил о своем отказе незадолго до начала голосования по инициативе.

Резолюции Палаты представителей и Сената не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по какому-либо вопросу.

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