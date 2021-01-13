Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — говорится в заявлении политика.

Отмечается, что такое решение было принято после консультаций правлением и фракцией Центристской партии и с коллегами.

По словам Ратаса, предлагались несколько вариантов решения проблемы, однако только одно оказалось правильным.

Коррупционный сандал в Эстонии связан с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.