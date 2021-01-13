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Новости политики

Заразившийся коронавирусом президент Армении госпитализирован

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Президента Армении Армена Саркисяна, который заразился коронавирусом, госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата.

«Президент Армен Саркисян, который заразился новым типом коронавируса и проходил лечение в домашних условиях, госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что у главы государства высокая температура и двусторонняя пневмония.

5 января стало известно, что Саркисян заразился коронавирусом. Инфекцию у него выявили после операции, проведенной в Лондоне.

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