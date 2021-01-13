Один из депутатов Госдумы находится в реанимации с коронавирусом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что один из депутатов находится в реанимации из-за коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

Всего коронавирусом переболели более трети депутатского корпуса, напомнил Володин.

«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сказал он.

Спикер добавил, что ранее из-за коронавируса скончались двое парламентариев.

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