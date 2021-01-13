Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней

Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах после ручного подсчета 99% бюллетеней с 2450 из 2474 избирательных участков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком республики.

Жапаров лидирует с 79% и побеждает уже в первом туре выборов. По предварительным данным, за политика проголосовали свыше 1,1 млн киргизстанцев.

На втором месте Адахан Мадумаров с 6,74% (94,4 тыс. голосов).

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших.

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