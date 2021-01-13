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Новости политики

Названы возможные сроки послания президента Федеральному собранию

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Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, вероятно, состоится в середине февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в российском парламенте.

«Похоже, в середине февраля», — заявил собеседник агентства.

Притом точные сроки мероприятия пока не раскрываются.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января. Тогда он предложил внести пакет поправок в Конституцию, а также озвучил инициативы в сфере повышения благосостояния россиян и развития гражданского общества.

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